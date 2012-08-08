〔新债招标〕中国七年续发国债收益率受二级拖累走高,需求较为疲弱(更新版)

* 七年续发国债收益率3.1561%,略高于预期

* 首场投标倍数1.31倍,需求较为疲弱

* 上日尾盘二级收益率走升拖累新债表现

路透上海8月8日电---中国财政部周三续招标发行的七年期国债收益率略高于预期,且投标倍数不足1.5倍需求疲弱.交易员指出,上日尾盘二级市场相关券种收益率走升,或是推高今日新债结果主因.

业内人士稍早透露,财政部招标的300亿元人民币七年期续发国债,加权收益率为3.1561%,边际(最优)收益率为3.1945%;首场投标倍数为1.31倍.此前市场收益率预测均值为3.13%,预测区间为3.10%-3.15%.

北京一券商交易员称,感觉昨日尾盘二级市场收益率走升确实对今日新债招标产生了一定影响,"比之前预期的还是高了."

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,七年期品种最新收益率为3.1579%,较上日上涨2.82个基点(bp).

该交易员并透露,从具体投标来看,作为投资主力的大型银行报价尚可,博高边际意愿有限,因此新债加权和最优收益率的差距仍在可接受范围.

今日招标新债为财政部今年第10期七年国债的第二次续发.采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.

该期债将于8月9日开始续发行,8月13日续发行结束,续发行部分从8月15日起与原发行部分合并上市交易.

财政部于6月6日招标发行了今年第10期国债,期限七年,票面利率3.14%.随后于7月11日进行了第一次续招标发行,加权中标收益率2.9972%.(完)