〔日本数据〕7月服务业景气判断指数升至44.2,内需支撑企业信心

路透东京8月8日电---日本内阁府周三公布一项调查显示,7月服务业景气判断指数升至44.2,四个月来首见改善,因内需强劲支撑了企业信心.

这项调查的对象包括计程车司机、宾馆和餐馆工作人员,由于这些人员较接近消费者和零售业,被称为"经济观察者".