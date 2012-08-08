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货币新闻 | 2012年 8月 8日 星期三 13:14 BJT

〔日本数据〕7月服务业景气判断指数升至44.2,内需支撑企业信心

路透东京8月8日电---日本内阁府周三公布一项调查显示,7月服务业景气判断指数升至44.2,四个月来首见改善,因内需强劲支撑了企业信心.

这项调查的对象包括计程车司机、宾馆和餐馆工作人员,由于这些人员较接近消费者和零售业,被称为"经济观察者".

6月服务业景气判断指数为43.8.

内阁府自2001年8月开始汇整该数据.

但7月展望指数从前月的45.7降至44.9.(完)

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--编译 张若琪;审校 戴素萍

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