〔中国个股〕福特在华盟友江铃汽车拟购太原长安重汽,进军重卡市场

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透北京8月8日电---中国轻型商用车制造商江铃汽车股份有限公司(000550.SZ)计划通过收购太原长安重汽,进军重型卡车行业.福特汽车(Ford)(F.N)拥有江铃汽车部分股份.
福特表示,中国是全球最大的重卡市场,去年销量接近100万台,超过北美、欧洲和南美洲销量的总和.
福特周三称,江铃计划从长安汽车和中国兵器装备集团公司手中买下太原长安重汽.这两家公司均与福特在华的合作伙伴重庆长安汽车(000625.SZ)有关联.
福特并未透露交易价值.交易尚待中国政府审批.太原长安重汽网站称,公司年产能力为5万台.
江铃汽车目前生产轻型商用车及运动型多功能车(运动休旅车,SUV),包括福特厢型车全顺.福特拥有江铃30%股份.福特指出,江铃2011年汽车销量为19.4588万台,较上年增加9%,营收175亿元人民币(27.5亿美元).
江铃与日本五十铃汽车公司(7202.T)周二表示,将在中国新组建两家合资公司,在当地产销小型皮卡和发动机.[ID:nSB1711326](完)
--编译 梁睿雪;审校 蔡美珍
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路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI