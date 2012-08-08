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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 13:57 BJT

〔东京汇市〕欧元持稳,欧洲央行行动憧憬提供支持

* 欧元持稳,市场憧憬欧洲央行将采取行动帮助西班牙和意大利

* 日圆隔夜下跌后持稳

* 英镑走势受英国央行将公布的通胀报告左右

路透新加坡8月8日电---欧元兑美元周三持稳,受惠于市场继续憧憬欧洲央行将进一步采取行动来降低西班牙和意大利借贷成本.

日圆小幅走高.昨日日圆下滑,因投资者期望欧洲央行会采取措施遏制欧债危机,因而继续青睐风险资产.

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