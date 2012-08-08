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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 13:58 BJT

〔台湾股市〕加权股价指数收在一个月最高位,奇美和友达领涨

路透台北8月8日电---台湾股市周三收盘上涨0.33%,追随亚洲地区其他股市走势.奇美(3481.TW)涨停,因有消息称该公司第二季亏损比上年同期有所改善.

加权股价指数.TWII涨24.34点至7,319.80点,收在一个月最高位.汽车类指数.TAUI和玻璃陶瓷类指数.TGLI分别上扬3.8%和1.1%.

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