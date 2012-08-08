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货币新闻 | 2012年 8月 8日 星期三 14:14 BJT

〔表格〕德国6月经季节调整贸易顺差扩大为162亿欧元,因进口下降

路透柏林8月8日电---德国联邦统计局周三公布的数据显示:

* 德国6月经季节调整出口按月下滑1.5%,进口下降3.0%--联邦统计局

* 德国6月经季节调整贸易顺差162亿欧元,5月修正后为顺差153亿欧元

* 德国6月经常帐盈余为165亿欧元,5月修正后为盈余81亿欧元

* 德国6月未经季节调整的出口较上年同期增长7.4%,进口同比增长1.5%

以下为详细数据(若非特别标明,则单位为10亿欧元):

12年6月 12年5月 11年6月

贸易收支(经季节调整) 16.2 15.3 11.9

出口 92.3 93.7 88.1

出口变动(较上月,%) -1.5 +4.2 -0.6

进口 76.1 78.4 76.2

进口变动(较上月,%) -3.0 +6.2 -0.1 (完)

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--编译 戴素萍;审校 田建华

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