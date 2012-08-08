〔表格〕德国6月经季节调整贸易顺差扩大为162亿欧元,因进口下降

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透柏林8月8日电---德国联邦统计局周三公布的数据显示:
* 德国6月经季节调整出口按月下滑1.5%,进口下降3.0%--联邦统计局
* 德国6月经季节调整贸易顺差162亿欧元,5月修正后为顺差153亿欧元
* 德国6月经常帐盈余为165亿欧元,5月修正后为盈余81亿欧元
* 德国6月未经季节调整的出口较上年同期增长7.4%,进口同比增长1.5%
以下为详细数据(若非特别标明,则单位为10亿欧元):
12年6月 12年5月 11年6月
贸易收支(经季节调整) 16.2 15.3 11.9
出口 92.3 93.7 88.1
出口变动(较上月,%) -1.5 +4.2 -0.6
进口 76.1 78.4 76.2
进口变动(较上月,%) -3.0 +6.2 -0.1 (完)
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--编译 戴素萍;审校 田建华
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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