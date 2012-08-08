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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 14:05 BJT

〔国际油市〕布兰特原油下跌但守在111美元上方,受供应忧虑支撑

路透新加坡8月8日电---布兰特原油周三下跌,脱离上日触及的12周高位,但其仍站在每桶111美元上方,因市场担忧北海原油产出下滑,且寄望欧洲及美国祭出更多刺激措施.

围绕世界最大经济体--美国、中国和欧盟将采取更多措施提振全球经济成长的乐观情绪,增加了投资者对风险资产的胃纳,并推升股市.[MKTS/ASCN]

0532GMT,9月布兰特原油期货LCOc1小跌0.28美元,至每桶111.72美元.周二触及12周盘中高位,并录得连续第三日上涨.

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