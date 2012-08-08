德国警方密切关注本·拉登前保镖

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林8月7日电---德国当局周二称，一名叫Sami A.的男子据信曾是本·拉登的保镖，他已在德国生活了八年，并在那里散布极端观点，德国有关方面多次试图将其驱逐出境，但均未成功，因其与一名德国公民结了婚。

德国当局称，这名男子现年36岁，在波鸿市招募年轻穆斯林进行"圣战"，在9·11事件前，他曾在阿富汗和巴基斯坦生活过。去年，本·拉登在巴基斯坦藏身处被美国军方击毙。

德国北莱茵-威斯特法伦州(North Rhine-Westphalia)宪法监管机构的一位发言人称，"我们知道Sami A.在2000年年末的时候曾在阿富汗和巴基斯坦待过，据信他在那里当过本·拉登的保镖。"

"情报部门和安全部门自2004年以来均密切关注他，我们认为他是个危险分子，因为他在德国散布极端观点，同时还试图让年轻人变得激进，"这位发言人表示。

北莱茵-威斯特法伦州内政部一位发言人称，Sami A.没有被拘押，但自2006年以来被要求每日向波鸿警方报到。

2006年以来，德国当局曾试图将Sami A.驱逐回突尼斯，因为他被视为是国家安全的潜在威胁，但没有成功，因为他娶了一位德国太太，他们有三个孩子。(完)