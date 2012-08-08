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市场报道 | 2012年 8月 8日 星期三 14:23 BJT

《汇市简讯》美元/日圆趋升但卖盘犹存,交叉盘走弱并无助益

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* 美元/日圆仍面临78.70-80及其上方的卖单

* 日本出口商的卖盘混杂,也在卖出欧元/日圆

* 不过在78.85上方的停止单增多,79.00之上挂有更多停止单

* 78.00附近仍有日本的强劲买盘,下档面临干预风险

* 在77.90下方挂有停止单,77.50-60以下挂有大量停止单

* 交叉盘抛压沉重,投资者对澳元和新西兰元获利了结.(完)

--编译 肖群英;审校 张明钧

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