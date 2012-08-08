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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 14:15 BJT

〔韩国股市〕连续第三日收高,对全球出台支持政策的乐观预期提振人气

路透首尔8月8日电---韩国股市周三连续第三个交易日收高,市场乐观预期全球决策者很快将采取行动支持全球经济,并解决欧洲日益严重的财政危机.

韩国综合股价指数.KS11收涨0.9%,至1,903.23点,由盘中稍早触及的三个月盘中高点回落,不过仍站在重要的心理关口1,900点上方.(完)

--编译 李春喜;审校 丁琦

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