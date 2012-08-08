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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 14:15 BJT

〔日本股市〕日经指数连续第三日上涨,因新刺激举措推出的希望重燃

路透东京8月8日电---日本股市日经指数周三连续第三日上涨,因市场再度寄望各国央行料将推出新一轮的刺激举措.但股市在逼近9,000点心理关卡时削减部分涨幅,因周五将有期权到期,投资者不敢冒进.

日经指数.N225收涨0.9%至8,881.16点.东证股价指数.TOPX上涨0.3%至745.64点.(完)

--编译 高琦; 审校 王洋

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