〔全球金融〕美国严打渣打,英国部分人质疑美方动机

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦8月8日电---纽约州监管当局威胁可能吊销渣打银行(STAN.L)(2888.HK)在该州的银行执照，称渣打是“恶棍机构”，隐藏了其和伊朗有关的2,500亿美元交易。这极大地触动了英国方面的神经。
渣打银行几名重要股东以及英国一名反对派国会议员纷纷质疑美国当局是否想借此动摇伦敦作为全球金融中心的地位。
他们指出，渣打银行是最近几周内第三家遭遇美国司法调查的英国银行。
纽约州金融服务部称，渣打银行隐瞒的交易在近10年间获利高达数亿美元。
在此之前，巴克莱(BARC.L)曾在6月同意支付4.53亿美元，以和解美国和英国对其操纵全球基准利率Libor的调查。
一个月后，美国参议院一个小组委员会发表措辞严厉的报告，指责汇丰控股从事可疑交易。报告称，汇丰在一些与贩毒团伙、恐怖分子基金以及偷税漏税有关的国家做生意。
“我想这是些都是美国政府高层计划好的，华盛顿这是在打贸易战，意图将伦敦的交易转移到纽约，”英国议会财政委员会成员John Mann表示，他并呼吁议会展开调查。
Mann是工党成员，他对路透表示，相对美国银行业的问题，英国银行业的问题被过度关注，这背后反映了“反英偏见”。
“这是政治攻击，”他说道。
渣打银行一位股东表示，美国的国内政治亦可能是影响因素，“在美国临近大选之时发生此事，不知这只是个意外还是与大选有关。”
然而，美国方面看上去并非步调一致。消息人士告诉路透记者，美国联邦监管机构对纽约州对渣打的行动感到非常措手不及和恼怒。
美国财政部以及美国驻英国大使馆发言人均拒绝对英国方面的指责作出评论。（完）
编译：辛毅 发稿：程芳
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