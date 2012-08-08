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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 14:29 BJT

〔澳洲股市〕收高0.5%,银行股表现抢眼

路透墨尔本8月8日电---澳洲股市周三连续第三日上涨,收高0.5%,因对于欧洲将采取措施刺激经济进而将支撑对澳洲资源产品需求的预期,提振银行股和整体股市. 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数升21点至4,312.6点.(完) --编译 王洋;审校 隋芬

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