〔中国债市〕首批资产支持票据共发行25亿元,期限一至五年--业内人士

* 首批资产支持票据共发行25亿元

* 期限1-5年不等

* 利率较为接近非公开定向债务融资工具

路透上海8月8日电---业内人士周三透露,中国银行间交易商协会推进的首批非金融企业资产支持票据(ABN)发行结束,南京公用控股、浦东建设(600284.SS)和宁波城投三家企业规模总计25亿元人民币,期限一至五年不等.

另外,本次三期ABN均采取私募发行方式,票面利率与近期发行的非公开定向债务融资工具较为接近.

以下是三期ABN的具体发行情况:

发行人 金额(亿元) 期限(年) 利率 主承销商

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浦东建设 1.8 1 4.88% 浦发银行

2.0 2 5.20%

1.2 3 5.35%

宁波城投 2.0 1 5.30% 中信银行

2.0 2 5.50% 中信证券

6.0 3 5.70%

南京公用控股 10.0 5 5.85% 工商银行/中信证券

交易商协会网站的信息显示,合肥建投控股集团于8月3日发行的40亿元两年期非公开定向债务融资工具,票面利率为5.90%;7月末以来发行的南方水泥、甘肃国有资产投资集团和无锡国联发展集团等发行的三年期定向工具,利率为5.30%-5.50%不等.

相较而言,在银行间市场公开发行的短期融资券及中期票据等发行利率略低.作为一级市场发行基准的交易商协会最新的信用债估值显示,本周AA+/AA评级的三年期品种估值均不到5%,一年期品种则在4%上下.[ID:nSB1709246]

为拓宽非金融企业融资渠道,中国银行间市场交易商协会日前出台非金融企业资产支持票据指引.企业可选择公开发行或非公开定向发行方式在银行间市场发行资产支持票据;如选择公开发行方式,应当聘请两家具有评级资质的资信评级机构进行信用评级.[ID:nSB1707498]

资产支持票据,是指非金融企业在银行间债券市场发行的,由基础资产所产生的现金流作为还款支持的,约定在一定期限内还本付息的债务融资工具.(完)