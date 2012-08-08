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市场报道 | 2012年 8月 8日 星期三 14:46 BJT

《汇市简讯》英国央行季度通胀报告公布前的悲观情绪令英镑/美元承压

0632GMT * 英镑/美元跌至1.5590,因受英国央行季度通胀报告发布前的悲观情绪所影响. * 1.5590水准大致是1.5564-1.5684的76.4%回档位. * 英国央行料在报告中将该国2012年和2013年的GDP增长率预估下调到零和1.5%. * 令人宽慰的可能是英国央行预计也将下调该国CPI预估. * 执行价在1.5600的期权将在今日纽约盘时到期.1.5603为亚洲盘的低点.(完) --编译 高琦; 审校 张若琪 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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