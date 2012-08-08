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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 14:48 BJT

〔全球金市〕金价持稳,对欧洲和美国推出刺激措施的期望支撑价格

路透新加坡8月8日电---黄金周三变动不大,此前三天价格均攀升,当时市场冀望欧洲和美国推出更多刺激措施来帮助支撑蹒跚前行的经济.

投资者押注欧债危机恶化将会促使欧洲央行(ECB)很快公布新一轮买债计划,这将提振黄金在对冲通胀方面的魅力.

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