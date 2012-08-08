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市场报道 | 2012年 8月 8日 星期三 14:54 BJT

《汇市简讯》美元/日圆:进入欧洲时段再现颓势

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* 清淡交投中的卖盘打压美元/日圆,稍早高位为78.66

* 尽管近期冲高,但似乎总有回调可能

* 即期交投区间得以确认,相较于78.00-50区间,目前更应关注78.00-80区域

* 78.70-80前方仍有卖单,一直往上延伸

* 停止单在78.85上方聚集,面临两道双重顶,79.00上方有更多停止单

* 78.00前方有稳定的买单,一直向下,存在干预风险,停止单挂在77.90下方和77.50.(完)

--编译 王洋;审校 张明钧

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