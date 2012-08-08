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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 15:14 BJT

〔日本股市〕日经指数连续第三日上涨,但从9,000点关口回撤(更新版)

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路透东京8月8日电---日本股市日经指数周三连续第三日上涨,因市场再度寄望各国央行料将推出新一轮的刺激举措.但股市在逼近9,000点心理关卡时削减部分涨幅,因周五将有期权到期,投资者不敢冒进.

处境艰困的彩电厂商夏普(6753.T)扬升2.7%,该股上周遭遇重挫,仅上周五即暴跌28%,此前该公司修订全年财测以反映巨额营运亏损.

早盘交易热络,"冒险情绪"升温,此前一位美国联邦储备理事会(美联储,FED)官员表示支持美国采取更多刺激措施,该言论提振美元/日圆,并进一步刺激日本出口股走高.

日经指数.N225收涨0.9%至8,881.16点,勉力升越75日移动均线切入位.然在上午升破200日移动均线切入位8,955.47,并触及8,962.95的高位后,又跌落该切入位.该指标股指上次来到9,000点水准是在7月初.

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