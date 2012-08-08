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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 15:02 BJT

〔德国数据〕6月进出口双降,欧债危机带来阵阵寒意

路透柏林8月8日电---周三公布的数据显示,6月德国进口急降,为三个月来第二次,同时出口也下滑,为欧债危机开始损及德国经济再添新证.

据联邦统计局的数据,经季节调整的进口较前月下滑3.0%,降幅大于路透调查分析师给出的预估值下滑1.5%.5月德国进口增长6.2%.

经季节调整后的出口较前月下滑1.5%,符合预期.上周公布的采购经理人指数(PMI)显示,新出口订单连续第13个月下滑,因中国和美国需求放缓.

花旗集团的Juergen Michels称,"这是对5月强劲增长的修正.未来数月我们会看到下滑趋势,尤其是来自欧元区国家的进口."其还补充称仍预计出口今年会增长.

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