〔日本数据〕上半年贸易逆差规模创纪录,核电站关闭致燃料进口大增(更新版2)

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路透东京8月8日电---日本2012年上半年贸易逆差达到创纪录的2.5万亿(兆)日圆(317.8亿美元),是上年同期逆差规模的五倍之多,主因关闭核电站之后化石燃料进口大增.

今年上半年贸易逆差规模高达上年同期的五倍,拖累经常账盈余降到纪录第二低.

经常账盈余同比骤减45%至3.4万亿日圆,因去年3月的地震、海啸和核灾打压国际收支表现.

全球能源价格下降预计会在今年下半年帮日本减轻一些进口方面的支出,进而改善经常账盈余.

欧债危机和中国经济放缓给日本今后的出口构成一些风险,但由于燃料价格下滑,未来数月进口的下降速度应快于出口.

"鉴于油价调整,原油和天然气进口可能已触顶,而出口预计将复苏,尽管有所推迟,但预料今年稍晚逐渐回升.因此,经常帐盈余降幅可能缩小."农林中金总合研究所经济分析师南武志称.

"但如果中国和美国经济未增速,就会使日本的出口和经常帐的复苏延后."

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财务省周三公布的数据显示,6月经常帐盈余较上年同期下降19.6%,降幅低于分析师预估中值的降23.0%,也较5月同比降幅62.6%缓和.

6月进口同比减少1.2%,主因煤炭和有色金属进口下降.

这是两年半来首次出现月进口下降,令人期望下半年能源进口将开始下滑.

日本央行为期两日的政策会议将于周四结束,可能提高对全球需求放缓和日圆再度升值的警告,暗示如经济复苏受到威胁,央行已准备好再度放宽政策.

据上个月一项路透调查,受强健内需的提振,今年日本经济表现料超越其他多数发达国家;但分析师已调降对工业生产的预估,因全球经济放缓形势益发明显.(完)