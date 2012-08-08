〔中国股市〕沪综指收升至近三周新高,但数据公布前市场观望气氛仍浓

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透北京8月6日电---中国股市沪综指周三连续第四日上涨,并收升至近三周新高.但连续上涨后卖压浮现,加之即将公布7月经济数据,投资者观望气氛仍浓,令指数盘中窄幅震荡,且板块走势分化,有色、银行类股上涨明显,医药农业板块跌幅较大.
分析人士认为,大盘连涨后反弹动能有所释放,且经济前景仍不明朗,新的数据将为后期走势提供指引;预计周四数据超预期的可能较小,市场后期调整风险正在变大.
沪综指.SSEC收报2,160.990点,涨3.370点或0.16%,为7月20日所创2,168.638点以来最高收位,今日上海A股成交额增至622亿元人民币,上日为618亿元.
山西证券分析师杜亮认为,由于政策环境平稳,连续调整的股指在本周出现修复性反弹,动力主要来自于连续调整积聚的反弹动能.但由于政策刺激力度有限,经济前景不明朗,本次反弹很难演绎成有效反转.
"我们判断反弹高点在2,200点左右,后期市场仍存在较大的调整风险."他称.
国家统计局将于明日公布7月通胀和工业增长等经济数据.路透综合29家机构预测中值结果显示,中国7月宏观经济显露更多企稳迹象,工业和投资同比增幅稳中有升,消费持续稳健.而居民消费价格同比涨幅(CPI)进一步回落至2%下方,为政策调控提供更多腾挪空间.[ID:nSB1706216]
受今日上午中国第一家稀土产品交易平台挂牌消息刺激,相关类股表现突出,承担福建稀土资源整合的厦门钨业(600549.SS)收报涨停至46.06元.
沪深300指数8月合约CIFQ2尾盘报2,393.2点,涨0.08%,成交量为271,585手.(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
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路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI