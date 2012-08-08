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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 16:01 BJT

薄瓜瓜称已递交证人陈述书--CNN

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月8日电---CNN周三援引薄瓜瓜的一封电子邮件报导称，薄瓜瓜打破沉默，在其母亲谷开来出庭受审前递交了一份证人陈述书。

谷开来将于周四在合肥受审，她被指控谋杀英国商人尼尔·伍德。

谷开来及其家庭勤务人员被控谋杀伍德，后者曾是谷开来一家的朋友，曾帮助薄瓜瓜进入英国哈罗公学和牛津大学学习。

"因我被称作是母亲犯下被控罪行的动机，我已经递交了我的证人陈述书，"薄瓜瓜在发给CNN的电子邮件中说道。

"我希望我母亲能有机会查看(陈述书)，"他还表示，"我坚信事实自能说明一切。"CNN表示，他并未作进一步详细阐述。(完)

--编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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