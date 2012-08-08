路透伦敦8月8日电---以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

* 欧元/美元:昨日未形成空头蜡烛图形态,只收了中性的十字星,因此尚无法确定欧元美元已触顶.只要未来不跌破1.2340美元,就有走向新高1.2478/85美元的可能.若跌破1.2340美元,将会下看上周五蜡烛图柱体的中点水准.

* 澳元/新西兰元:7月末的修正走势很有可能在昨日结束,因从55/233日移动均线有关键的日内多头反转信号出现.同时这波修正已经浮现明显的三波走势(突破B波高点之后证实正在探寻新高),意味着近期进一步上涨,从更长远的角度来看其也形成了头肩底型态.

* 美元指数:尽管C波的理论目标位81.74尚未达到,但在55日移动均线并未出现新卖盘,这暗示向下修正走势料有可能提早结束.不过,美元指数仍需升穿上周五蜡烛图柱体的中点水准82.82,才能证实上述说法.

* 欧元/瑞典克朗:由于市场力道不足以攻下8.3025克朗的支撑位,未来有可能再度测试8.3840克朗的阻力位.事实上此一走势实现的可能性升高,因欧元/瑞典克朗无法延续8.3590克朗回档走势.此外挪威克朗/瑞典克朗若升破1.1300和1.1330水平,将有可能帮助起到一些支撑作用.

纽约 当日 今年来 2011年

0724GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2371 1.2400 -0.23 -4.43 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.43 78.57 -0.18 +1.94 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 97.03 97.40 -0.38 -2.55 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9707 0.9686 +0.22 +3.53 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5581 1.5620 -0.25 +0.30 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9979 0.9968 +0.11 -2.10 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0545 1.0553 -0.08 +3.13 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8126 0.8158 -0.39 +4.39 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 82.700 82.940 -0.29 +5.16 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 63.750 64.060 -0.48 +6.55 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 122.19 122.72 -0.43 +2.23 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2963 1.2932 +0.24 -1.24 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译:洪曦 审校: 张明钧

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