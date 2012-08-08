〔表格〕外资在韩国股市买超6,871亿韩元,散户卖超7,518亿韩元

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透首尔8月8日电---韩国证券交易所周三公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超6,871亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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8月 8日 687.1* 63.8 -751.8
8月 7日 51.0 149.6 -192.2
8月 6日 153.9 370.1 -513.9
8月 3日 -55.3 12.8 40.7
8月 2日 197.8 10.9 -202.1
8月 1日 40.4 199.9 -235.4
7月31日 613.6 479.6 -1,069.7
7月30日 475.7 -55.7 -416.4
7月27日 489.6 244.7 -717.7
7月26日 -45.3 119.6 -70.6
7月25日 -84.4 145.7 -52.7
7月24日 -7.1 -26.1 29.8
7月23日 -167.4 -106.6 264.5
7月20日 192.5 -68.2 -138.7
7月19日 73.2 287.2 -340.7
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本月以来 1,074.9 807.2 -1,854.7
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今年以来 7,744.7 3,754.7 -7,864.7
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(完)
--编译 梁睿雪; 审校 张明钧
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
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