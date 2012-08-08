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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 15:38 BJT

〔日本债市〕公债价格连续第三日下跌,欧央行政策憧憬与国内政局施压

路透东京8月8日电---日本政府公债价格周三收低,指标收益率(殖利率)升至五周高点,因市场预期欧洲央行将采取措施解决债务危机,而且国内党派就消费税角力亦引发担忧.

本周全球股市上涨,打击了避险固定收益资产的买需,因之前欧洲央行表示可能恢复购买公债,以降低负债沉重的西班牙与意大利的借款成本.这股涨势持续到周三,日经指数.N225周三收盘虽脱离盘内高位,但仍上涨0.9%.

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