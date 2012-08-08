《中国2012年7月数据路透调查中值一览表》--8月8日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透北京8月8日电---以下为中国2012年7月各项主要宏观经济指标结果,以及当期路透调查预测中值. 各指标数据(同比%;贸易差额单位为亿美元;新增人民币贷款为亿元人民币): 2012年7月实际值 中值 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2011/12月 11月 10月 9月 8月 7月 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 居民消费价格指数(CPI) -- 1.7 2.2 3.0 3.4 3.6 3.2 4.5 4.1 4.2 5.5 6.1 6.2 6.5 CPI环比 -- -0.1 -0.6 -0.3 -0.1 0.2 -0.1 1.5 0.3 -0.2 0.1 0.5 0.3 0.5 工业生产者出厂价格指数(PPI) -- -2.5 -2.1 -1.4 -0.7 -0.3 持平 0.7 1.7 2.7 5.0 6.5 7.3 7.5 消费品零售额 -- 13.7 13.7 13.8 14.1 15.2 14.7* n/a 18.1 17.3 17.2 17.7 17.0 17.2 规模以上工业增加值 -- 9.8 9.5 9.6 9.3 11.9 11.4* n/a 12.8 12.4 13.2 13.8 13.5 14.0 固定资产投资(不含农户) -- 20.5 20.4 20.1 20.2 20.9 21.5* n/a 23.8 24.5 24.9 24.9 25.0 25.4 贸易差额 -- 343.0 317.3 187 184.2 53.5 -314.9 272.8 165.2 145 170.3 145.1 177.6 314.8 出口 -- 8.6 11.3 15.3 4.9 8.9 18.4 -0.5 13.4 13.8 15.9 17.1 24.5 20.4 进口 -- 7.2 6.3 12.7 0.3 5.3 39.6 -15.3 11.8 22.1 28.7 20.9 30.2 22.9 广义货币供应量M2 -- 13.8 13.6 13.2 12.8 13.4 13.0 12.4 13.6 12.7 12.9 13.0 13.5 14.7 月度新增人民币贷款 -- 6,900 9,198 7,932 6,818 10,100 7,107 7,381 16,405 5,622 5,868 4,700 5,485 4,926 人民币贷款同比增长(%) -- 16.2 16.0 15.7 15.4 15.7 15.2 15.0 15.8 15.6 15.8 15.9 16.4 16.6 注: 1.--表示数据未公布. 2.固定资产投资(不含农户)为年初至当月数据. 3.*表示1-2月数据合并发布. (完) --发稿 乔艳红; 审校 张喜良
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI