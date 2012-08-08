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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 15:47 BJT

《中国2012年7月数据路透调查中值一览表》--8月8日

路透北京8月8日电---以下为中国2012年7月各项主要宏观经济指标结果,以及当期路透调查预测中值.

  各指标数据(同比%;贸易差额单位为亿美元;新增人民币贷款为亿元人民币):  

                       2012年7月实际值 中值   6月     5月    4月    3月    2月    1月 2011/12月 11月    10月   9月     8月     7月
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  居民消费价格指数(CPI)        --      1.7    2.2     3.0    3.4    3.6    3.2    4.5    4.1    4.2     5.5    6.1     6.2     6.5
                CPI环比        --     -0.1   -0.6    -0.3   -0.1    0.2   -0.1    1.5    0.3   -0.2     0.1    0.5     0.3     0.5
  工业生产者出厂价格指数(PPI)  --     -2.5   -2.1    -1.4   -0.7   -0.3   持平    0.7    1.7    2.7     5.0    6.5     7.3     7.5
  消费品零售额                 --     13.7   13.7    13.8   14.1   15.2   14.7*   n/a   18.1   17.3    17.2   17.7    17.0    17.2
  规模以上工业增加值           --      9.8    9.5     9.6    9.3   11.9   11.4*   n/a   12.8   12.4    13.2   13.8    13.5    14.0
  固定资产投资(不含农户)       --     20.5   20.4    20.1   20.2   20.9   21.5*   n/a   23.8   24.5    24.9   24.9    25.0    25.4
 
  贸易差额                     --    343.0  317.3     187  184.2   53.5  -314.9  272.8  165.2   145   170.3  145.1   177.6   314.8
  出口                         --      8.6   11.3    15.3    4.9    8.9   18.4   -0.5   13.4   13.8    15.9   17.1    24.5    20.4
  进口                         --      7.2    6.3    12.7    0.3    5.3   39.6  -15.3   11.8   22.1    28.7   20.9    30.2    22.9
   
  广义货币供应量M2             --     13.8   13.6    13.2   12.8   13.4   13.0   12.4   13.6   12.7    12.9   13.0    13.5    14.7
  月度新增人民币贷款           --    6,900  9,198   7,932  6,818 10,100  7,107  7,381 16,405  5,622   5,868  4,700   5,485   4,926
  人民币贷款同比增长(%)        --     16.2   16.0    15.7   15.4   15.7   15.2   15.0   15.8   15.6    15.8   15.9    16.4    16.6
       
  注: 1.--表示数据未公布.
      2.固定资产投资(不含农户)为年初至当月数据.
      3.*表示1-2月数据合并发布. (完)

  --发稿 乔艳红; 审校 张喜良

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