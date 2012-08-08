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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 15:46 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元连涨三日,投资者对欧洲举措的寄望提振风险偏好

路透首尔8月8日电---韩元KRW=周三连续第三天上扬,表现好于国内股市,此前投资者寄望可能很快会有应对欧债危机的行动出台,因此买入风险资产.

韩元兑美元KRW=KFTC逆转稍早跌势,在本地盘收报1,128.3韩元,周二时收报1,128.8.

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