(重温稿)《中国数据观测》7月CPI同比涨幅料续降至2%下方,工业和投资增幅稳中微升

* 公布内容: 7月CPI、PPI和工业增加值等数据

* 公布时间: 8月9日(周四)

--调查结果: (%)

中值 区间 前值 去年同期 预测数

居民消费价格指数(CPI)同比 1.7 1.5 ~ 2.0 2.2 6.5 29

环比 -0.1 -0.5 ~ 0.2 -0.6 0.5 10

工业生产者出厂价格指数(PPI)同比 -2.5 -3.0 ~ -2.0 -2.1 7.5 29

固定资产投资(不含农户)(1-7月) 20.5 20.2 ~ 21.2 20.4 25.4 29

工业增加值 9.8 9.2 ~ 10.5 9.5 14.0 28

社会消费品零售总额 13.7 13.2 ~ 15.3 13.7 17.2 28

--数据要点:

路透综合29家机构预测中值结果显示,中国7月宏观经济显露更多企稳迹象,工业和投资同比增幅稳中有升,消费持续稳健.而居民消费价格同比涨幅(CPI)进一步回落至2%下方,为政策调控提供更多腾挪空间.

受灾害天气影响,中国7月食品价格一改前期连续下降局面,出现企稳回升格局.但受访分析师预计,非食品价格将继续小幅下行,加上去年同期较高的基数影响,当月CPI同比涨幅料继续回落至1.7%,创下30个月低点;环比则微幅下滑0.1%.

"由于整个三季度CPI翘尾因素都将处于持续回落过程,因此如不出现新的涨价因素,预计三季度CPI同比都将维持在2%左右的较低水平运行."交通银行首席经济学家连平在报告中称.该行预计下半年CPI同比涨幅在2.2%左右,全年低点可能在三季度末四季度初.

商务部监测数据显示,7月的四周中生产资料价格均在持续回落,目前已经连续回落长达15周.因此,虽然期内国际油价曾出现暂时性大幅反弹,但PPI应将维持下滑态势.分析师预计,7月PPI同比料下降2.5%,为连续第五个月负增长.

宏观经济活动方面则传来更多企稳信号.分析师预计,随着基建和水利等领域投资加快、以及地方政府加大投资力度,1-7月固定资产投资增速有望维持在20%上方,为20.5%;而工业增加值有望小幅回升至9.8%.不过企业库存已处在较低水位,未来若消费和投资需求出现好转,重新启动将很快开始.

本周稍早出炉的PMI数据亦传出经济趋稳的新讯号.中国7月官方制造业PMI仍在荣枯线上方,汇丰PMI则创下三个月高点;尤其占据中国经济半壁江山的中小企业经营活动有明显改善,更加令人鼓舞.同时,7月官方和汇丰服务业PMI亦表现稳健,非制造业平稳增长的格局并未改变.[ID:nSB1700222][CN-MCE|ECI-PMI-CLN]

国海证券预计,政策面将继续维持宽松,利率可能再下调一次,降准2-3次,最近一次时点估计在8月.而财政政策方面,料将继续加大基建投资,资金通过继续适度放开地方政府融资平台及加强信贷给予支持;同时进一步推进结构性减税,民间资本进入垄断行业的改革亦或有所突破.

--市场影响:

7月CPI涨幅进一步回落至2%下方几无悬念.但若数据远低于预期的1.7%,恐将引燃"通缩"担忧,加剧市场对宏观经济前景的疑虑.

在PMI数据传出经济企稳讯号后,若工业、投资和消费领域数据超出预期,无疑将增强市场信心;但若数据逊于预期,中国股市沪综指.SSEC恐将继续下行,并会连带拖累亚洲其它地区股市、以及澳元等商品货币的走势.

中国股市沪综指.SSEC迄今已将年初以来涨幅回吐殆尽,周五受证监会调降交易费用提振收高1%,本周则终止六连跌微幅小涨.

以下为各机构预测详情:

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机构 CPI (CPI环比) PPI 工业 投资 消费

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澳新银行 1.7 ~ -2.3 9.8 20.6 13.5

交通银行 1.7 ~ -2.4 10.4 20.6 14.3

巴克莱资本 1.6 ~ -2.4 9.6 20.6 13.7

西班牙对外银行 1.8 0.1 -2.7 9.9 20.5 13.8

交银国际 1.8 0.1 -2.5 10.5 20.5 13.5

美银美林 1.7 ~ -2.6 9.9 20.4 13.5

东方汇理 1.7 ~ -2.8 9.7 20.3 13.4

凯投宏观 2.0 ~ -2.6 9.7 20.6 13.7

国开证券 1.8 0.2 -2.3 10.0 20.5 13.9

建设银行 1.5 -0.2 -2.5 10.2 20.6 13.9

中金 1.6 -0.1 -3.0 9.5 20.2 13.6

中信证券 1.6 ~ -2.6 9.8 20.3 13.8

大和资本市场 1.5 ~ -2.2 9.4 20.5 13.4

光大证券 1.8 ~ -2.5 10.0 20.4 13.9

Forecast PTE 1.7 ~ -2.6 9.4 20.7 13.4

广发银行 1.6 0.0 -2.2 9.8 20.5 15.3

宏源证券 1.5 ~ -2.4 10.1 20.2 14.0

华融证券 1.9 -0.5 -2.0 9.2 20.2 13.5

华宝信托 1.7 ~ -2.7 9.7 20.4 13.5

兴业银行 1.7 ~ -2.5 9.7 20.5 13.5

ING金融市场 1.8 ~ -2.5 9.5 20.5 13.7

华侨银行 1.6 -0.1 -2.8 10.0 20.6 13.8

北京领先国际

金融资讯 1.9 ~ -2.4 9.9 21.2 13.8

日信证券 1.8 ~ -2.2 9.6 20.6 13.6

国海证券 1.9 0.2 -2.6 10.0 20.3 14.2

上海证券 1.5 -0.1 -2.6 9.6 20.4 13.5

申银万国 1.7 ~ -2.5 ~ 20.4 ~

渣打 1.7 ~ -2.7 9.7 20.6 13.8

瑞银 1.8 ~ -2.4 10.3 20.6 13.2

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注: ~表示数据不可得.

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