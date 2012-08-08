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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 15:50 BJT

〔金属期市〕伦铜从一周高位回落,但对刺激措施出台的期望提供支撑

路透新加坡8月8日电---伦敦期铜周三下跌,此前连涨三日推动铜价升至一周高位,不过市场寄望欧洲采取更多行动化解欧债危机,此一期望心理继续支撑金属需求前景.

过去数日市场冒险意愿上升,扶助铜价巩固涨势,欧元区将采取果断援助计划的可能性,反映至铜价,也提振了市场对欧元区可能不会进一步深陷困境的信心.

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