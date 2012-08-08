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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 16:15 BJT

〔澳股业绩〕力拓上半年基础获利下滑34%,但维持全年支出计划不变

路透伦敦8月8日电---力拓(RIO.AX)(RIO.L)上半年获利减少34%,受铁矿石价格下滑拖累,但处于预期区间高位.但公司表示,今年160亿美元的支出计划维持不变.

全球第二大铁矿石生产商力拓表示,基础获利降至52亿美元,在预期区间顶端,并高于分析师预期的49亿美元.

与英美资源集团(AAL.L)和Xstrata XTA.L一样,力拓获利受价格下跌和成本高企所伤.全球最大的铁矿石生产商巴西淡水河谷(VALE.N)(VALE5.SA)在上个月公布第二季财报,为2007年以来同期最差,归咎于铁矿石需求放缓.

"一段时间以来,我们一直警示市场将持续剧烈波动,而我们已看到上半年形势充满挑战,"力拓执行长Tom Albanese表示.

"尽管欧洲人气仍然不利好,美国经济复苏也仍旧脆弱,但我们订单满载,也预期中国2012年国内生产总值(GDP)增速约为8%.我们预计中国经济活动到年底会出现好转迹象."(完)

--编译 梁睿雪;审校 蔡美珍

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