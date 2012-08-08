〔澳股业绩〕力拓上半年基础获利下滑34%,但维持全年支出计划不变

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透伦敦8月8日电---力拓(RIO.AX)(RIO.L)上半年获利减少34%,受铁矿石价格下滑拖累,但处于预期区间高位.但公司表示,今年160亿美元的支出计划维持不变.
全球第二大铁矿石生产商力拓表示,基础获利降至52亿美元,在预期区间顶端,并高于分析师预期的49亿美元.
与英美资源集团(AAL.L)和Xstrata XTA.L一样,力拓获利受价格下跌和成本高企所伤.全球最大的铁矿石生产商巴西淡水河谷(VALE.N)(VALE5.SA)在上个月公布第二季财报,为2007年以来同期最差,归咎于铁矿石需求放缓.
"一段时间以来,我们一直警示市场将持续剧烈波动,而我们已看到上半年形势充满挑战,"力拓执行长Tom Albanese表示.
"尽管欧洲人气仍然不利好,美国经济复苏也仍旧脆弱,但我们订单满载,也预期中国2012年国内生产总值(GDP)增速约为8%.我们预计中国经济活动到年底会出现好转迹象."(完)
--编译 梁睿雪;审校 蔡美珍
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI