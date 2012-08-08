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市场报道 | 2012年 8月 8日 星期三 16:21 BJT

《汇市简讯》今日有较大规模的普通期权合约到期

0802GMT

* 今日有更多行权价在1.2400的大规模欧元/美元期权合约到期,行权价为1.2410的合约规模达2.5亿美元

* 最接近美元/日圆现汇市价的期权行权价为78.50-80,最接近欧元/日圆现汇市价的期权行权价在97.15

* 澳元/美元期权行权价先后在1.0500、1.0515和1.0600,瑞郎/美元期权行权价在0.9705

* 有欧元/英镑期权行权价在0.7925,英镑/美元期权行权价在1.5600

(完)

--编译 白云; 审校 蔡美珍

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