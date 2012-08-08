〔中国债市〕人民币利率互换高位企稳,机构静候经济数据公布

路透上海8月8日电---中国人民币利率互换(IRS)周三高位企稳;经过前两个交易日的上窜,进一步上涨的动能开始有所减弱,投资者多静候明日公布的经济数据,以研判下一阶段的政策走向.

"这两天窜的很快,今天算稳在高位了,主要还是降准预期没兑现,经济又有企稳复苏的迹象,(IRS)有点报复性上涨的感觉."上海一银行交易员称.

北京一商业银行交易员提到,接下来要公布的数据中,物价已不再是关注的重点,更多看整体的经济水平,包括PPI和工业增加值及新增贷款等情况,如果数据显示经济具备复苏迹象,机构对央行降准预期再下降,不排除IRS接下来还会向上突破.

国家统计局将于周四(9日)公布7月居民消费价格指数(CPI)、工业增加值等数据.

路透综合多家机构预测中值结果显示,中国7月宏观经济显露更多企稳迹象,CPI同比涨幅料继续回落至1.7%,创下30个月低点;为政策调控提供更多腾挪空间,7月新增人民币贷款预计为6,900亿元.[ID:nSB1706216][CN-CPOLL-ECI].

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

-----------------------------------------------------------------------------------

周三 2.8875/3.0000 2.7400/2.8300 2.7820/2.8740 2.8480/2.9460 2.8350/3.1175

周二 2.8529/2.9729 2.7225/2.8150 2.7583/2.8517 2.8200/2.9200 2.8100/3.0700

-----------------------------------------------------------------------------------

变动 +0.0346/+0.0271 +0.0175/+0.0150 +0.0237/+0.0223 +0.0280/+0.0260 +0.0250/+0.0475

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年6月人民币IRS成交的名义本金总额为3,142.14亿元,环比增长近两成.(完)