《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--8月8日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透北京8月8日电---以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价: (本地时间16:38时,1港元=0.81999人民币HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价 (人民币) (港元) (经汇率调整) ------------------------------------------------------------------ 万科 (000002.SZ)200002.SZ 8.93 9.30 1.17 深物业 (000011.SZ)(200011.SZ) 6.14 3.24 2.31 南玻 (000012.SZ)(200012.SZ) 8.35 5.21 1.95 深康佳 (000016.SZ)(200016.SZ) 3.23 2.00 1.97 ST中华 (000017.SZ)(200017.SZ) 3.00 0.92 3.98 ST中冠 (000018.SZ)(200018.SZ) 5.53 2.42 2.79 深深宝 (000019.SZ)(200019.SZ) 8.26 4.96 2.03 深华发 (000020.SZ)(200020.SZ) 6.54 2.77 2.88 深赤湾 (000022.SZ)(200022.SZ) 9.19 9.34 1.20 招商地产000024.SZ200024.SZ 21.34 14.55 1.79 特力 (000025.SZ)(200025.SZ) 6.20 3.16 2.39 飞亚达 (000026.SZ)(200026.SZ) 8.85 5.97 1.81 一致药业(000028.SZ)(200028.SZ) 32.70 20.43 1.95 深深房 (000029.SZ)(200029.SZ) 3.49 1.98 2.15 ST盛润 (000030.SZ)(200030.SZ) 7.38 3.30 2.73 深南电 (000037.SZ)(200037.SZ) 4.33 2.04 2.59 中集集团(000039.SZ)200039.SZ 13.10 9.36 1.71 深纺织 (000045.SZ)(200045.SZ) 6.10 3.74 1.99 方大集团(000055.SZ)(200055.SZ) 4.29 2.13 2.46 深国商 (000056.SZ)(200056.SZ) 15.85 9.81 1.97 深赛格 (000058.SZ)(200058.SZ) 5.51 3.03 2.22 宝石 (000413.SZ)(200413.SZ) 10.61 5.13 2.52 小天鹅 (000418.SZ)(200418.SZ) 8.32 6.80 1.49 粤高速 (000429.SZ)(200429.SZ) 2.98 2.25 1.62 晨鸣纸业(000488.SZ)(200488.SZ) 4.07 2.87 1.73 ST珠江 (000505.SZ)(200505.SZ) 2.58 1.53 2.06 丽珠 (000513.SZ)200513.SZ 27.41 18.38 1.82 美菱电器(000521.SZ)(200521.SZ) 4.34 3.30 1.60 大冷股份(000530.SZ)(200530.SZ) 6.08 3.88 1.91 粤电力 (000539.SZ)(200539.SZ) 6.22 3.83 1.98 佛山照明(000541.SZ)(200541.SZ) 6.85 4.50 1.86 江铃汽车(000550.SZ)(200550.SZ) 16.19 14.50 1.36 沙隆达 (000553.SZ)(200553.SZ) 6.14 2.87 2.61 苏常柴 (000570.SZ)(200570.SZ) 6.00 2.88 2.54 威孚高科(000581.SZ)(200581.SZ) 26.39 17.16 1.88 古井贡酒(000596.SZ)(200596.SZ) 41.92 27.88 1.83 ST东海 (000613.SZ)(200613.SZ) 3.28 1.53 2.61 长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ) 5.21 2.86 2.22 京东方 (000725.SZ)(200725.SZ) 1.78 0.92 2.36 鲁泰 (000726.SZ)(200726.SZ) 7.02 6.40 1.34 本钢板材(000761.SZ)(200761.SZ) 3.89 2.29 2.07 张裕 (000869.SZ)(200869.SZ) 61.10 50.50 1.48 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) --发稿 李然; 审校 黄凯 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN] 中国融资融券 [.SSCN]
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路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI