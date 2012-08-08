台风“海葵”登陆中国 近200万人疏散

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海8月8日电---台风“海葵”周三登陆中国，最高风速每小时110公里，中国政府疏散近200万人，上海和其他几个城市的数百个进出港航班被取消。
新华社报导，“海葵”上午登陆后，引发洪水，导致数百人被困。浙江疏散了超过150万人，上海郊区疏散了25.2万人。
上海机场管理局在其官方微博上称，截止上午10时30分，虹桥机场和浦东机场合计超过500个国内和国际进出港航班被取消。
国航(0753.HK)(601111.SS)、东航(600115.SS)(0670.HK)和南航(1055.HK)(600029.SS)取消了中午以前所有杭州和宁波的进出港航班。
上海市水务局一名官员称，上海港从周二夜间起即全线封航。宁波港亦封航。
一些进出上海的火车也被取消。不过上海金融市场仍正常开放。
Tropical Risk Storm的网站（www.tropicalstormrisk.com）称，台风中心料于晚间向西北方向移动，不过风雨天气状况料持续。（完）
--编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI