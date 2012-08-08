修正:《全球经济分析》新兴市场惊现资本外逃,高收益天堂盛名难副

(更正:修改标题为"高收益"天堂非"避险"天堂,以明确语义)

* 新兴市场吸引力之说与资本外逃报告相悖

* 俄罗斯与中国出现大量国内资金外流

* 硬通货债务成为新兴市场投资者的投资热点

路透伦敦8月8日电---通常去当地人愿意去的餐馆就餐,会感到很放心.

虽然今年许多外国投资者携巨资又重回新兴市场,希望获得今天在成熟市场已经难觅的增长、收益和主权债务的稳定性.但部分新兴市场国家的资本外流却又让他们感到一丝不安.

俄罗斯经济部副部长Andrei Klepach周一表示,政府可能要将2012年净资本外流预估上调一倍,至500亿美元.即便如此,该预估仍然低于民间分析师预测的650亿美元.虽然这个数字低于去年的805亿美元,并远低于2008/09年信贷冲击顶峰时的资本外流数额,但国内资金继续以较快速度流出该国.

可能有人会说,俄罗斯只是一个特例,因为该国有资本外流的传统,这反映出投资者对该国国内政治、以及政府在财富和所有权方面政策的担忧.

但过去10年来一直是资本单向流入的中国,也零星出现了爆发性的资本外流.上周,中国国家外汇管理局表示,第二季资本和金融项目由第一季的顺差561亿美元转为逆差714亿.

不过也可能如当局暗示的那样,这才是一个健康的双向流动模式,因为跨境资本管制的放松,激励了国内公司和投资者在海外进行多元化投资.

由于中国和俄罗斯的硬通货储备分别超过3万亿(兆)美元和5,000亿美元,目前存在非常厚实的缓冲.

但是,作为新兴市场投资的两大典范,这两国绝非国内资本外逃的仅有的几个国家,而新兴市场的这种资本外流与海外现金寻求高收益天堂的趋势相左.

从长期质疑新兴市场的观点来看,这些都是新兴市场固有风险的一个预兆,投资者至少应对此保持警惕.

"海外资本流入的同时,国内资本却在撤离.历史告诉我们,当地人要更了解本国情况,"德意志银行新兴市场股票策略部主管John-Paul Smith称.

"他们担心投资的基础回报率、投资的范围和程度、以及财富安全,而这都是我仍担忧新兴市场股市的原因."

现在持此想法的人远不止Smith一个,因为今年人们愈发担心中国经济放缓和由此导致的原材料需求下降.

"中国国内问题很多,"花旗私人银行(Citi Private Bank)首席投资官Richard Cookson向客户表示,并指出这些令人担忧的问题包括信贷和房市泡沫,经常帐盈余减少,以及货币增长迅速."据我们看来,这些问题总是带来麻烦."

欲浏览2012年全球资产表现相关图表,请点击:(link.reuters.com/muc46s)

欲浏览2012年新兴股市相关图表,请点击:(link.reuters.com/weh36s)

欲浏览2012年全球货币表现相关图表,请点击:(link.reuters.com/tak27s)

**微妙的差异**

因此,国内资金的动向是否在告诉全球这些渴求收益的人所不想知道的事情呢?

流向新兴市场的资金分歧情况,叙述着更为微妙的故事.

到目前为止,今年的亮点一直都是新兴债市,不论是以硬通货或国内货币计价.今年以来以美元计的总回报分别为13%和11%.

从近零利率甚至负利率的西方核心债市撤资后,今年已有430亿美元的新资金在摩根大通新兴债市指数的指标资产中寻求标的.

在所有关于股市回报的微小忧虑中,新兴市场的宏观景况仍稳健.主要的吸引力仍在于稳定的主权债信评等,居高不下的现金储备,以及国际货币基金组织(IMF)预估的今年经济成长5.6%,这是发达国家成长率的四倍.

"新兴市场的特点是时而会出现大幅震荡,但我不认为这些资金流动短期内会转向.为什么要放弃现在这样的收益呢?"安本资产管理的新兴市场投资经理Kevin Daly说.

更重要的是,流入新兴债市的资金中,有约八成是投入硬通货计价债券,而非本地货币计价债券.

换言之,投资人更热衷于掠取高回报,但不想要资金突然外逃以及当局干预等与本地货币相关的风险.包括印度卢比INR=、人民币CNY=、巴西雷亚尔BRL=等新兴货币兑美元今年以来均呈现跌势,都支撑了这样的投资策略.

整体新兴股市.MSCIEF今年以来回报率达到将近8%,但仍远低于美国股市.SPX和新兴债市的水准,而波士顿的新兴市场投资基金研究公司EPFR周一指出,新兴股市基金已连续22个月面临散户赎回.

土耳其、墨西哥和波兰今年或许有亮眼表现,但中国股市.SSEC和巴西股市.BVSP仍呈现下跌,俄罗斯股市则表现落后,仅上涨3%.

尤有甚者,新兴股市指数从2010年初以来几乎是持平,而同期间美国股市标普500指数则上涨了25%.

若撤资的散户传达了什么讯息,那就是如果想要利用信评和收益率获利,就要避开货币、企业和法规层面的风险.(完)