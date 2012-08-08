版本:
中国
市场报道 | 2012年 8月 8日 星期三 17:31 BJT

《汇市简讯》有买家敲入较大规模的两个月期欧元/美元卖权

0900GMT

* 行权价1.2200美元的两个月期欧元/美元卖权按9.85%的价格售出,合约规模为4亿欧元

* 两个月期欧元/美元价平期权售价报9.5%,昨日在9.25%的低位

* 一个月期欧元/美元价平期权价格今早触及9.3%,周二在8.95%

* 行权价在1.2400的大规模欧元/美元期权合约到期,影响价格走势,并将限制隐含波动率走势

* 现汇跌至1.2350下方,将帮助曲线继续远离近期及较长期低位.(完)

--编译 白云; 审校 丁琦

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐