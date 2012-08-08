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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 17:18 BJT

〔中国债市〕现券弱势难改,市场静待经济数据和政策动向给予指引

路透北京8月8日电---中国银行间债市周三现券弱势难改,然情势较前期略有好转.市场人士表示,基本面预期转好,市场谨慎心态浓重,致现券弱势连连;台风袭击东南地区,进一步降温受影响地区机构的交易热情,市场静待经济数据和政策动向给予进一步的指引.

"现券还在跌,中期表现更明显些,不过这两天比前些天好些了,"上海一外资银行交易员称,"这两周主流预期一下就看经济好转了.不过,既然早晚要跌,先抢跑一拨,其实挺好的."

他进一步指出,近期现券收益率上行幅度已不小,算得上一波中期调整了;市场密切关注着即将公布的各项经济数据和货币政策动向,相机而动.

国家统计局将于周四(9日)公布7月居民消费价格指数(CPI)、工业增加值等数据.

受台风影响,位于重要金融中心沪杭地区的交易人士交投兴趣意兴阑珊.上海一大型银行交易员表示,"偶们是关系国计民生的重要岗位,不能早下班!但没有什么交易热情,外面风大雨大,还不知道怎么回家呢."

台风"海葵"来袭东南,上海发布最高级别预警.

剩余期限约9.8年的固息国债120009最新双边报价收益率CN120009=CFXM为3.37%/3.32%,上日尾盘为3.3450%/3.3100%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.5561 3.2616

上日 2.5455 3.2524

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.7189/2.6690

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.3760/2.3270

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.9910/2.9210 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯

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