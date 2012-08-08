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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 17:31 BJT

〔中港股市〕港股收盘近收平且渣打银行反弹,沪综指小涨

* 恒指收低0.04%,内地股市沪深300指数收平

* 国泰航空收跌,此前公布上半年亏损

* 思捷环球回吐部分上日涨幅,投资者等待振兴计划

* 美高梅中国跳涨,因上半年获利好于预期

路透香港8月8日电---香港股市周三收盘近持平,守在三个月高点附近,因周四中国即将公布一系列经济数据,投资者在此之前锁定获利.渣打银行(2888.HK)收复早先跌幅,

该公司因被指控进行与伊朗相关的洗钱交易,此前股价暴跌.

恒生指数.HSI微幅收低0.04%至20,065.5点,盘中在周一低点19,978点附近获得支撑.港股总成交额较周二下滑11%.

渣打银行(2888.HK)收涨0.8%,开盘跌逾3%.该股周三创下史上最大单日跌幅,因纽约州银行监管当局猛烈抨击该行隐匿与伊朗的交易.周四,知情消息人士指出,关于美国纽约州银行监管当局决定对渣打集团(STAN.L)提出2,500亿美元伊朗洗钱交易爆炸性指控的决定,让美国财政部及联邦储备理事会措手不及且感到恼怒.[ID:nSH0112407]

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