〔中港股市〕港股收盘近收平且渣打银行反弹,沪综指小涨

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
* 恒指收低0.04%,内地股市沪深300指数收平
* 国泰航空收跌,此前公布上半年亏损
* 思捷环球回吐部分上日涨幅,投资者等待振兴计划
* 美高梅中国跳涨,因上半年获利好于预期
路透香港8月8日电---香港股市周三收盘近持平,守在三个月高点附近,因周四中国即将公布一系列经济数据,投资者在此之前锁定获利.渣打银行(2888.HK)收复早先跌幅,
该公司因被指控进行与伊朗相关的洗钱交易,此前股价暴跌.
恒生指数.HSI微幅收低0.04%至20,065.5点,盘中在周一低点19,978点附近获得支撑.港股总成交额较周二下滑11%.
渣打银行(2888.HK)收涨0.8%,开盘跌逾3%.该股周三创下史上最大单日跌幅,因纽约州银行监管当局猛烈抨击该行隐匿与伊朗的交易.周四,知情消息人士指出,关于美国纽约州银行监管当局决定对渣打集团(STAN.L)提出2,500亿美元伊朗洗钱交易爆炸性指控的决定,让美国财政部及联邦储备理事会措手不及且感到恼怒.[ID:nSH0112407]
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI