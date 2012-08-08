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货币新闻 | 2012年 8月 8日 星期三 17:52 BJT

〔欧洲汇市〕挪威克朗/欧元涨至九年半高位,受油价上涨和交易传言支撑

路透伦敦8月8日电---挪威克朗兑欧元周三升至九年半高位,原油价格上涨以及有关部分投资者正卖出瑞典克朗并买入挪威克朗的传言提供支撑.

欧元/挪威克朗EURNOK=D4跌至7.3064克朗,为2003年1月迄今最低水准.交易员亦表示,来自一家美国银行的买盘也是挪威克朗上涨的原因之一.(完)

--编译 洪曦;审校 白云

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