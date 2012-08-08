〔欧洲汇市〕挪威克朗/欧元涨至九年半高位,受油价上涨和交易传言支撑

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透伦敦8月8日电---挪威克朗兑欧元周三升至九年半高位,原油价格上涨以及有关部分投资者正卖出瑞典克朗并买入挪威克朗的传言提供支撑.
欧元/挪威克朗EURNOK=D4跌至7.3064克朗,为2003年1月迄今最低水准.交易员亦表示,来自一家美国银行的买盘也是挪威克朗上涨的原因之一.(完)
--编译 洪曦;审校 白云
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以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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