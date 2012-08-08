〔中国投资〕西欧投资机会涌现,汽车零部件和重型机械制造最具代表--安永

路透北京8月8日电---国际会计和咨询公司安永[ERNY.UL]表示,欧债危机使得西欧地区成为制造业的价值洼地,中国买家投资机会涌现,其中以汽车零部件和重型机械制造类最具代表.

安永在周三的新闻会并指出,在中国对房地产行业持续调控的背景下,内地房地产企业有望加大"走出去"的步伐.其中,海外商业旅游地产相对写字楼而言投资机会更大.

"欧债危机后,西欧最有代表性的两个投资行业都属于制造业.一个是汽车零部件,另一个是重型机械制造类."安永中国财务交易咨询部-中国海外投资服务主管合伙人吴正希表示.

对中国买家而言,这一趋势不仅显示其技术诉求,也包括产能扩张和市场增长的需求.

安永公司一项"冲出亚洲"的调查结果突显欧洲的吸引力.32%的受访中国高管认为,公司未来三年最好的增长机会在西欧,这使得该地区成为中国公司眼中排名最靠前的发展机会.中东和北非略居其次.

今年以来中国大型工程机械生产商纷纷加大在欧洲扩张的步伐.年初三一重工股份有限公司(600031.SS)联合中信基金共同收购德国普茨迈斯特公司(Putzmeister Holding GmbH)100%股权,交易总金额3.6亿欧元;广西柳工(000528.SZ)亦斥资3.35亿元人民币收购波兰企业HSW的工程机械事业部;徐工集团则同意收购德国机械制造商施维英多数股权.

多年来,以油气为主的能源行业和矿产为主的金属行业一直占据中国对外投资规模的大半江山.不过安永相关数据显示,该两领域占对外直接投资总量已从2009年的82%下降至今年上半年的60%.

"能源仍是关键主题,但中国对外投资交易正变得多元."安永报告称.

除制造业外,中国对农业和科技领域的海外投资力度也明显增加.(完)