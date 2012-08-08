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货币新闻 | 2012年 8月 8日 星期三 17:40 BJT

〔英国经济〕央行大幅下修英国中期经济成长预估

路透伦敦8月8日电---英国央行大幅下修英国经济中期成长预估,因担忧金融危机以来损及成长的因素可能比先前预想的持续更久.

英国央行在季度通胀报告中称,英国两年后经济年成长率可能在2%左右,远低于三个月前预估的2.67%.

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