版本:
中国
货币新闻 | 2012年 8月 8日 星期三 17:58 BJT

〔欧洲汇市〕英镑上涨,此前英国央行下调中期经济成长和通胀预估

路透伦敦8月8日电---英镑周三上扬,之前英国央行下修中期经济成长和通胀率预估,但幅度低于一些交易商预期.

* 英镑/美元GBP=D4涨至1.5601美元,英国央行公布通胀报告前在1.5575美元

* 欧元/英镑EURGBP=D4跌至日低0.7928英镑,英国央行报告公布前报0.7942英镑.(完)

--编译 洪曦;审校 田建华

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐