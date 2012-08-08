〔英国央行〕总裁金恩并不认为央行资产购买计划的效果在逐步减弱

路透伦敦8月8日电---英国央行总裁金恩周三在央行报告发布后的新闻发布会上表示:

* 银行融资成本上升是货币政策委员会的心头大患

* 英国经济实现复苏和再平衡可能是个长期缓慢的过程

* 欧元区存在巨大的不确定性

* 生产率增长持续疲软的风险是货币政策委员会下调增长预估的原因之一

* 经济增长率将会恢复至危机前水准,但需要一段时间才能实现

* 无法预测欧元区问题对英国出口需求或全球经济信心的影响

* 我们对于欧元区整体前景的看法在过去三个月未改变,欧元区的基础问题依然未解决

* 第二季GDP数据并未真实的反映出英国的基础增长状况

* 一次性因素导致第二季GDP被抹去约0.5个百分点

* 损害英国经济的较大因素来自于国外,而非是由于英国实施减支计划

* 并不认为英国央行资产购买计划的效果在逐步减弱

* 降息会损伤到一些金融机构,并且在一定程度上对生产造成负面影响

* 目前尚无再次降息25个基点的可能性