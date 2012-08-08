《即时观点》英国央行下修英国经济成长与通胀预估

路透伦敦8月8日电---英国央行周三发布季度通胀报告,下修了对英国经济成长和通胀的预估.[ID:nSB1714418]

以下为分析师评论摘要

法国兴业银行BRIAN HILLIARD:

没什么意外之处.我觉得没给出任何新的指引,我们原本就预期成长预估会下修.现在就说这会否影响英国信贷评级,还为时尚早.

CAPITAL ECONOMICS首席英国分析师VICKY REDWOOD: