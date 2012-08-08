《即时观点》英国央行下修英国经济成长与通胀预估

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透伦敦8月8日电---英国央行周三发布季度通胀报告,下修了对英国经济成长和通胀的预估.[ID:nSB1714418]
以下为分析师评论摘要
法国兴业银行BRIAN HILLIARD:
没什么意外之处.我觉得没给出任何新的指引,我们原本就预期成长预估会下修.现在就说这会否影响英国信贷评级,还为时尚早.
CAPITAL ECONOMICS首席英国分析师VICKY REDWOOD:
出台更多激励措施的大门显然已经敞开,我们预计11月不但会有更多量化宽松,还会进一步降息.
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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