〔东南亚股市〕能源股提振泰股上涨,新加坡股市逆势收低

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透曼谷8月8日电---泰国股市周三攀高至三周高位,因获利改善的前景提振大型能源股Thai Oil Pcl(TOP.BK)和PTT Global Chemical Pcl(PTTGC.BK).该地区大多数股市上涨.
泰国股市.SETI收高0.5%,报1,214.13点,涨势延续至第三日.Thai Oil股价跳涨4.3%,约3,026万股易手,是过去30个交易日全天成交均值的3.9倍.
市场交易员称,受对全球油价疲弱担忧所困,能源股一直是做空对象.
"Thai Oil等能源企业第二季获利不佳,确认了市场投资者的担忧."Tisco Securities资深分析师Viwat Techapoonphol称.
"人们对该行业的前景更为乐观,且我们看到做空者今日买回能源股,"他称
大盘股上涨亦提振其他东南亚股市.菲律宾股市.PSI收高0.5%,至一个月高位5,308.67点.
新加坡股市.FTSTI逆势下跌0.5%,因投资者在周四国庆日假期前锁定获利.
1024GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3052.25 -15.49 -0.50 +15.34 2646.35
马来西亚 .KLSE 1635.92 4.80 +0.29 +6.87 1530.73
泰国 .SETI 1214.13 5.94 +0.49 +18.41 1025.32
印尼 .JKSE 4090.71 5.13 +0.13 +7.03 3821.99
菲律宾 .PSI 5308.67 24.51 +0.46 +21.43 4371.96
越南 .VNI 423.57 1.07 +0.25 +20.49 351.55
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(完)
--编译 田建华;审校 蔡美珍
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI