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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 18:33 BJT

〔东南亚股市〕能源股提振泰股上涨,新加坡股市逆势收低

路透曼谷8月8日电---泰国股市周三攀高至三周高位,因获利改善的前景提振大型能源股Thai Oil Pcl(TOP.BK)和PTT Global Chemical Pcl(PTTGC.BK).该地区大多数股市上涨.

泰国股市.SETI收高0.5%,报1,214.13点,涨势延续至第三日.Thai Oil股价跳涨4.3%,约3,026万股易手,是过去30个交易日全天成交均值的3.9倍.

市场交易员称,受对全球油价疲弱担忧所困,能源股一直是做空对象.

"Thai Oil等能源企业第二季获利不佳,确认了市场投资者的担忧."Tisco Securities资深分析师Viwat Techapoonphol称.

"人们对该行业的前景更为乐观,且我们看到做空者今日买回能源股,"他称

大盘股上涨亦提振其他东南亚股市.菲律宾股市.PSI收高0.5%,至一个月高位5,308.67点.

新加坡股市.FTSTI逆势下跌0.5%,因投资者在周四国庆日假期前锁定获利.

1024GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 3052.25 -15.49 -0.50 +15.34 2646.35

马来西亚 .KLSE 1635.92 4.80 +0.29 +6.87 1530.73

泰国 .SETI 1214.13 5.94 +0.49 +18.41 1025.32

印尼 .JKSE 4090.71 5.13 +0.13 +7.03 3821.99

菲律宾 .PSI 5308.67 24.51 +0.46 +21.43 4371.96

越南 .VNI 423.57 1.07 +0.25 +20.49 351.55

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(完)

--编译 田建华;审校 蔡美珍

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