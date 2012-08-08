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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 18:34 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶跌至近三年低点,上海期胶因宏观数据忧虑下挫

路透东京8月8日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三下跌超过3%至2009年10月以来低位,追随上海期胶价格跌势,因投资者担心本周公布的中国经济数据料比预期更差.

国际橡胶研究组织(IRSG)也下调了今年的全球橡胶消费预估,令期胶价格承压.

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