更正:〔新加坡经济〕2012年增长率应在1.5%至2.5%之间--总理李显龙

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
(更正:因英文原文有误,删除文内第二段分析师对今年经济增速的预估)
路透新加坡8月8日电---新加坡总理李显龙周三表示,今年该国经济增长率或在1.5%至2.5%之间.稍早的增速预估区间为1%至3%.
他在国庆日的讲话中表示,上半年新加坡经济成长1.7%.这表明二季度经济同比增幅为2%左右,这要低于经济学家成长2.3%的预估中值.
新加坡第一季的经济增速则为1.4%.
周五新加坡将公布4-6月国内生产总值(GDP)的详细数据,可能会显示经济环比小幅成长,与萎缩的初步预估相反.(完)
--编译/审校 丁琦/王洋
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI