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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 19:24 BJT

更正:〔新加坡经济〕2012年增长率应在1.5%至2.5%之间--总理李显龙

(更正:因英文原文有误,删除文内第二段分析师对今年经济增速的预估)

路透新加坡8月8日电---新加坡总理李显龙周三表示,今年该国经济增长率或在1.5%至2.5%之间.稍早的增速预估区间为1%至3%.

他在国庆日的讲话中表示,上半年新加坡经济成长1.7%.这表明二季度经济同比增幅为2%左右,这要低于经济学家成长2.3%的预估中值.

新加坡第一季的经济增速则为1.4%.

周五新加坡将公布4-6月国内生产总值(GDP)的详细数据,可能会显示经济环比小幅成长,与萎缩的初步预估相反.(完)

--编译/审校 丁琦/王洋

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