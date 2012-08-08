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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 19:03 BJT

〔标题新闻〕印尼或取消进口更多主食类商品的关税,以防范食品通胀--农业部长

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8J81WR]

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