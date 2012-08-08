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货币新闻 | 2012年 8月 8日 星期三 20:03 BJT

〔日本政经〕首相与反对党就消费税议案和提前选举事宜达成一致

路透东京8月8日电---日本首相野田佳彦周三与反对党派领导人达成了最后一刻的妥协,以挽救其争议颇多上调消费税的计划,该协议在确保野田佳彦获得反对党支持该计划的同时,也付出了承诺随后马上召集选举的代价.

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