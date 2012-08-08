〔全球金融〕英国考虑推出替代LIBOR的银行间利率制定程序--央行总裁

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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路透伦敦8月8日电---英国央行总裁金恩周三表示,自金融危机爆发以来,作为银行间借款成本指标的伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)已经不起作用,因此需要寻找补救办法支持基于LIBOR的现有合约.
自从LIBOR被巴克莱(BARC.L)等大银行操作的丑闻曝光以来,英国已经开始着手对这一指标利率进行改革.该丑闻严重威胁到伦敦作为金融中心的声誉.
金恩在公布英国央行最新经济预测的记者会上表示,自金融危机爆发以来,单一的银行间借款利率已经不复存在,因为银行现在都要被评估各自的信用风险.
"因此,让一个小组确定一个银行间拆放款利率已经没有意义,"他表示.
上周英国政府展开评估,考虑推出一个替代的利率制定程序,以及如何转入新的机制.不过新机制可能需要一些时间,因许多长期合约都与LIBOR绑定.
金恩也强调要找到一个过渡方案.
"由于还有大量依据LIBOR制定的合约,涉及价值数千亿美元的衍生品,目前的问题是,为了支持现有的这些合约,如何才能确保LIBOR继续运行,"他表示.
汤森路透(TRI.TO)自2005年收购Telerate以来,一直在为英国银行协会(British Bankers Association)计算和发布LIBOR.汤森路透为路透的母公司.(完)
--编译 李春喜;审校 王洋
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI